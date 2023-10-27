Деменко: ЦСКА даже с проблемами даст бой «Краснодару». Остановить лидера всегда приятно

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко высказался о предстоящем матче между «быками» и ЦСКА в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА может прервать череду побед «Краснодара». «Балтика» это уже продемонстрировала. Ивич говорил, что в матче «Краснодару» не хватило эмоциональности в завершающей стадии. С ЦСКА будет такое же напряжение. Да, у команды проблемы с футболистами, но Федотов — интересный тренер. ЦСКА даже с проблемами даст бой «Краснодару». Матч будет нелёгким. ЦСКА сейчас в роли догоняющего, а остановить лидера всегда приятно», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» пройдёт в Москве в воскресенье, 29 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.