Источник: Сперцян не нужен «Ювентусу», но им интересуются клубы из Германии и Испании

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не интересен итальянским клубам, в том числе «Ювентусу». Об этом информирует армянский журналист Грач Хачатрян у себя в соцсетях.

При этом, согласно сведениям источника, к Сперцяну есть подтверждённый интерес со стороны команд Бундеслиги. Кроме того, прошлым летом с «Краснодаром» по поводу трансфера Сперцяна связывался один испанский середняк.

Ранее в прессе появились слухи о том, что представители «Ювентуса» просматривали полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на матче между сборными Латвии и Армении. Позже в туринском клубе опровергли эту информацию.

В этом сезоне Сперцян принял участие в 13 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, где забил пять голов и отдал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 15 млн.