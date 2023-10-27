Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Сперцян не нужен «Ювентусу», но им интересуются клубы из Германии и Испании

Источник: Сперцян не нужен «Ювентусу», но им интересуются клубы из Германии и Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не интересен итальянским клубам, в том числе «Ювентусу». Об этом информирует армянский журналист Грач Хачатрян у себя в соцсетях.

При этом, согласно сведениям источника, к Сперцяну есть подтверждённый интерес со стороны команд Бундеслиги. Кроме того, прошлым летом с «Краснодаром» по поводу трансфера Сперцяна связывался один испанский середняк.

Ранее в прессе появились слухи о том, что представители «Ювентуса» просматривали полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на матче между сборными Латвии и Армении. Позже в туринском клубе опровергли эту информацию.

В этом сезоне Сперцян принял участие в 13 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, где забил пять голов и отдал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 15 млн.

Материалы по теме
Защитник «Краснодара» Тормена: Сперцян легко мог бы играть в «Порту» и «Бенфике»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android