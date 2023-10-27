Спортдир «Оренбурга»: есть наметки по усилению в зимнее окно, работа ведётся

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб уже ведёт работу по подбору игроков для усиления в зимнее трансферное окно.

«Селекционный процесс не прекращается, каждый день мы ищем, смотрим игроков. У нас уже есть наметки на январское окно. Посмотрим, как и что будет. Работа ведётся», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

После 12 туров «Оренбург» набрал 11 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч команда Деограсии проведёт в гостях с «Крыльями Советов». Встреча состоится в Самаре 28 октября, начало — в 16:30 мск.

В летнее трансферное окно «Оренбург» приобрёл Брайана Мансилью, Степана Оганесяна и некоторых других игроков.