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Скауты «Арсенала», «Бенфики», «Брайтона», «Юве» и «Челси» просматривали игрока «Шахтёра»

Скауты «Арсенала», «Бенфики», «Брайтона», «Юве» и «Челси» просматривали игрока «Шахтёра»
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Многие ведущие европейские клубы следят за талантливым 21-летним полузащитником украинского «Шахтёра» Георгием Судаковым, сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Твиттер).

По информации источника, скауты туринского «Ювентуса», лондонского «Арсенала», португальской «Бенфики», «Брайтон энд Хоув Альбион», а также лондонского «Челси» наблюдали за футболистом во время его последних матчей.

В текущем сезоне в активе Судакова три гола в десяти матчах за клуб во всех турнирах. Его действующий контракт с «Шахтёром» рассчитан до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Судакова в € 15 млн.

За основную сборную Украины Георгий провёл одиннадцать матчей, в которых забил один мяч.

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