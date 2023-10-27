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Григорян — о лучших тренерах РПЛ: выделю работу Осинькина и Ивича

Григорян — о лучших тренерах РПЛ: выделю работу Осинькина и Ивича
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Бывший тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян поделился мнением о лучших тренерах Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

«Я могу отметить сразу семь-восемь тренеров, чья работа вызывает уважение на этом отрезке. Безусловно, выделю работу Игоря Осинькина и Владимира Ивича. Ивич показывает сейчас высокий пилотаж. Но по мне, ещё выше Игорь Осинькин. Многие не хотят понимать, что каждый год уходят из «Крыльев» игроки, которые были основными, а их места занимают запасные. И они значительно прибавляют в мастерстве и тоже начинают играть на высоком уровне. В России сейчас нет другого тренера, кто бы так развивал российских игроков, как это делает Осинькин», — приводит слова Григоряна Metaratings.

После 12 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Крылья Советов», которые идут на третьем месте, на семь очков.

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