Тонали может сыграть в следующем матче АПЛ. «Ньюкасл» не получал бумаг о дисквалификации

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау заявил, что итальянский полузащитник Сандро Тонали может сыграть в ближайшем матче команды. Дело в том, что «сороки» не получали никаких официальных документов, в которых бы шла речь о дисквалификации игрока из-за ставок в букмекерских конторах.

«Мы ещё не получили официальных сообщений от итальянских властей. Так что Тонали с большой вероятностью сыграет в следующем матче. Мы готовимся так, как будто он доступен. Он поедет с нами на матч», — приводит слова Эдди Хау Tuttosport.

В ближайшем матче «Ньюкаслу» предстоит встретиться с «Вулверхэмптоном» в рамках 10-го тура АПЛ.

Напомним, вчера, 26 октября, стало известно, что Итальянская федерация футбола дисквалифицировала Сандро Тонали за ставки на 10 месяцев.

Тонали перешёл в «Ньюкасл» из «Милана» в минувшее трансферное окно за € 64 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «сорок» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.