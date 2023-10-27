Ерохин: как можно играть за сборную на 50%? Эти матчи – определённый международный опыт

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о необходимости товарищеских матчей для сборной России, а также о мотивации футболистов, выступающих за национальную команду.

«Сборная должна существовать и должна играть. Эти матчи – определённый международный опыт. Понятно, что мы играем с ограниченным количеством сборных, однако вызов туда — цель и мотивация для каждого футболиста.

Не представляю, что кто-то может приехать в сборную без мотивации. Как можно играть за сборную страны на 50%? Думаю, все те, кто выходил на поле, выкладывались на максимум. Да, где-то что-то не получалось, матчи складывались по-разному. Поэтому результат не всегда тот, который ожидаешь», — приводит слова Ерохина «РБ Спорт».