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Гендир «Ахмата»: есть сложности с приглашением легионеров. Мы находимся под санкциями

Гендир «Ахмата»: есть сложности с приглашением легионеров. Мы находимся под санкциями
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о сложностях с приобретением футболистов из-за санкций.

«У нас есть сложности с приглашением иностранных футболистов. Мы — клуб, который находится под санкциями. Естественно, мы берём либо свободных агентов, либо игроков в аренду, потому что не можем оплачивать трансферы.

Есть ли у «Ахмата» план? План есть только у американцев, которые ввели эти санкции. Мы, невзирая на их санкции, работаем и будем работать», — приводит слова Айдамирова Sport24.

Напомним, «Ахмат» набрал 12 очков в 12 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Грозненская команда занимает 12-е место в турнирной таблице национального чемпионата. В 13-туре подопечные Мирослава Ромащенко сыграют с «Зенитом».

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