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Клопп: не знал о рекорде Салаха. Он побил бы ещё несколько, если бы я этим занимался

Клопп: не знал о рекорде Салаха. Он побил бы ещё несколько, если бы я этим занимался
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о рекорде Мохамеда Салаха по забитым мячам среди игроков английских клубов в еврокубках.

«Я очень рад за него. Я не знал о рекорде, но, возможно, он побил бы ещё несколько, если бы я этим занимался, потому что я убирал его с поля (в некоторых играх. — Прим. «Чемпионата»).

Вне поля он ведёт себя как взрослый человек, но, несмотря на это, он ещё совсем молодой игрок. Его физическая форма на высоте. Если просканировать его, то большинство его костей, наверное, как у 19- или 20-летнего, потому что он держит себя в такой хорошей форме», — приводит слова Клоппа журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Гол нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха «Тулузе» (5:1) в рамках Лиги Европы стал для египтянина 43-м в еврокубках. Ни один игрок не забивал за английские клубы в еврокубках больше, чем Салах.

Предыдущий обладатель рекордного количества забитых мячей за одну английскую команду в еврокубках — Тьерри Анри — имеет на своём счету 42 гола. Третье место в этом рейтинге забивающих занимает экс-форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро с 40 голами.

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