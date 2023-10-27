Лещук: сейчас нет особых эмоций от того, что выхожу в чемпионате

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук признался, что уже не волнуется, выходя на поле в матчах Российской Премьер-Лиги. Напомним, Лещук получил место в основном составе «Динамо» после травмы основного вратаря Антона Шунина.

«Игра в обороне стал более слаженной. Теперь нужно найти баланс между защитой и атакой. Потому что раньше много забивали, но и много пропускали. Сейчас играем «на ноль», но и результативность упала.

Сейчас нет особых эмоций от того, что выхожу в чемпионате. Все‑таки не первая игра в РПЛ. Большая ответственность, я понимаю. Для меня это, конечно, плюс», — сказал Лещук в эфире телеканала «Матч Премьер».

В ближайшем матче Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграет с «Уралом». Матч состоится 29 октября в Москве.