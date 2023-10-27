Григорян: Сперцян точно не хуже игроков «Барселоны» Педри и Гави!

Футбольный тренер Александр Григорян поделился мнением о полузащитнике «Краснодара» и сборной Армении Эдуарде Сперцяне. Специалист отметил, что игрок выглядит не хуже футболистов «Барселоны» Педри и Гави.

«Я соглашусь с тем, что в прошлом году Сперцян был в невероятной форме. Мне иногда приходится комментировать на Okko Ла Лигу, и я часто разбирал игру «Барселоны». Когда смотрел на позиции «восьмёрки» и инсайда, где играют Гави и Педри, у меня возникла мысль: «Какого чёрта?». Сперцян, для которого это тоже профильные позиции, не хуже! Он точно не хуже Педри и Гави!

Но, возможно, на данный момент у него наступил небольшой спад по сравнению с его прошлогодней версией. Сейчас Эдуард является одним из лидеров в сборной Армении и имеет опыт игры на европейской арене с очень сильными сборными, и этот факт должен сыграть свою роль в дальнейшем развитии», — приводит слова Григоряна Metaratings.

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