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Деменко: с приходом Ташуева «Факел» преобразился. «Спартаку» будет тяжело

Деменко: с приходом Ташуева «Факел» преобразился. «Спартаку» будет тяжело
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в рамках которого воронежский «Факел» под руководством Сергея Ташуева будет принимать московский «Спартак». Напомним, встреча состоится завтра, 28 октября, в 14:00 по московскому времени.

«В Воронеже хорошая футбольная атмосфера. Поддержка команды влияет на футболистов. С приходом Ташуева команда преобразилась, мы увидели победы над хорошими командами. «Спартаку» будет тяжело. Плюс надо учитывать, какое будет поле и погодные условия», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в текущем сезоне «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 20 очков в 12 турах чемпионата. «Факел» же расположился на 13-й позиции — у воронежского клуба 12 очков в 12 встречах.

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