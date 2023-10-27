Экс-тренер «Факела»: ни в одном интервью Карпин не обмолвился о Воронеже. Обидно!

Бывший тренер «Факела» Валерий Нененко вспомнил совместную работу с главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным.

«Карпина Павел Фёдорович Садырин пригласил в ЦСКА из Эстонии. На сборах наши команды жили по соседству. Мы приехали с Полосиным к Садырину в Кудепсту и попросили Валерку, так как в ЦСКА он не проходил в состав. И он нам его дал в аренду на год. Карпин у нас заиграл, играя, правда, не правого полузащитника, а левого (справа были братья Морозовы). И после этого сезона его в «Спартак» забрали. Ну а что дальше с ним было, вы знаете. Обидно, что ни в одном интервью Карпин не обмолвился ни о Воронеже, который дал ему путёвку в жизнь, ни о тренере Полосине. Считаю, с его стороны это некрасиво», — сказал Нененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.