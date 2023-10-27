Экс-тренер «Факела»: откуда в Саудовской Аравии или Беларуси хорошие судьи? Цирк!

Бывший тренер «Факела» Валерий Нененко прокомментировал решение РФС пригласить иностранных арбитров в Россию.

«Послушал день или два назад Каманцева. Судей хотят из Саудовской Аравии приглашать. В Саудовской Аравии 10 лет как в футбол начали играть — откуда там могут быть хорошие судьи? Или в Беларуси? Это вообще цирк. А куда наши судьи тогда пойдут? Да, они не очень хорошо судят, да, ошибаются. Но на ошибках тоже надо учиться. Кому-то мои слова не понравятся. Но мне уже терять нечего — я уже пенсионер союзного значения», — сказал Нененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, ранее стало известно о сотрудничестве РФС в области судейства с федерациями футбола Саудовской Аравии, Катара и Беларуси. Иностранные арбитры будут работать на матчах Российской Премьер-Лиги, а российские судьи отправятся в обратных направлениях.