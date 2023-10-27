Митрофанов: приоритет РФС — восстановить статус полноправного участника в системе УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что восстановление статуса полноправного участника в системе УЕФА — задача номер один для организации на данный момент, но это не означает полный отказ от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Была моя цитата о том, почему РФС остаётся в УЕФА: «Вы же для своего ребёнка желаете лучшего? Вот и РФС желает лучшего для российского футбола». Получается, я — папа российского футбола? Я? Я генеральный секретарь РФС. Но я провёл аналогию с детьми? Приводил пример, чего хотим достичь — чего-то хорошего для футбола или чего-то плохого? Плохого никто точно не хочет. Мы пытаемся найти лучшее решение.

Означают ли мои слова то, что в Азию РФС точно не пойдёт? Нет. Я сказал о том, что в настоящий момент наш приоритет — восстановить свой статус полноправного участника в системе УЕФА. Это наша цель номер один. Это не означает, что мы отказываемся от перехода в Азию. Очередной срок для принятия решения — 1 января — приближается», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.