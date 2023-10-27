«Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли»: текстовая трансляция матча Про-Лиги начнётся в 21:00 мск

Сегодня, 27 октября, состоится встреча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Хилялем» и «Аль-Ахли». Матч пройдёт на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз в рамках Саудовской Про-Лиги команды встречались в сезоне-2021/2022. Тогда они сыграли дважды. В первом круге «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль» сыграли вничью — 1:1. Во втором круге «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 4:2.

В данный момент «Аль-Хиляль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 26 очков после 10 проведённых матчей. «Аль-Ахли» располагается на четвёртой позиции, у этой команды 22 очка.