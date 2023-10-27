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«Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли»: текстовая трансляция матча Про-Лиги начнётся в 21:00 мск

«Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли»: текстовая трансляция матча Про-Лиги начнётся в 21:00 мск
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Сегодня, 27 октября, состоится встреча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Хилялем» и «Аль-Ахли». Матч пройдёт на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Саудовская Аравия - Про лига . 11-й тур
27 октября 2023, пятница. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
3 : 1
Аль-Ахли
Джидда
1:0 Милинкович-Савич – 1'     2:0 Митрович – 37'     2:1 Сент-Максимен – 58'     3:1 Ибаньес – 84'    

В последний раз в рамках Саудовской Про-Лиги команды встречались в сезоне-2021/2022. Тогда они сыграли дважды. В первом круге «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль» сыграли вничью — 1:1. Во втором круге «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 4:2.

В данный момент «Аль-Хиляль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 26 очков после 10 проведённых матчей. «Аль-Ахли» располагается на четвёртой позиции, у этой команды 22 очка.

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