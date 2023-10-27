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Экс-игрок «Барселоны» Агуэро: адаптация Беллингема в «Реале» абсолютно впечатляющая

Экс-игрок «Барселоны» Агуэро: адаптация Беллингема в «Реале» абсолютно впечатляющая
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Бывший нападающий «Барселоны» и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился мнением о полузащитнике мадридского «Реала» Джуде Беллингеме.

«Джуд Беллингем на пути к тому, чтобы стать одним из лучших в мире, посмотрите, что он делает со сборной Англии. Адаптация Джуда оказалась совершенно впечатляющей. Несмотря на то что он молод, на него оказывается большое давление из-за того, что он играет в такой большой команде, но Джуд справляется с ним. Это достойно похвалы. Также стоит обратить внимание, как он здорово проявляет себя в национальной команде. Если он будет постоянно поддерживать этот уровень, его, несомненно, можно будет назвать одним из лучших», — приводит слова Агуэро Mundo Deportivo.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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