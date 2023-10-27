Митрофанов: есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что есть различные сценарии возможного взаимодействия с ФИФА и УЕФА, в том числе и тот, при котором РФС исключат из состава членов ФИФА.

«Какие есть сценарии, кроме как остаться в УЕФА или перейти в АФК? Есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФА. Мы должны понимать, что делать с нашим футболом, в том числе если это произойдёт.

Сценарий, о котором я говорю, аналогичен тому, что случилось между МОК и ОКР после признаний нами новых территорий? Это может произойти и по другим обстоятельствам. Все варианты реагирования были составлены», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.