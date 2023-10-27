Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Митрофанов: есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФА

Митрофанов: есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФА
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что есть различные сценарии возможного взаимодействия с ФИФА и УЕФА, в том числе и тот, при котором РФС исключат из состава членов ФИФА.

«Какие есть сценарии, кроме как остаться в УЕФА или перейти в АФК? Есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФА. Мы должны понимать, что делать с нашим футболом, в том числе если это произойдёт.

Сценарий, о котором я говорю, аналогичен тому, что случилось между МОК и ОКР после признаний нами новых территорий? Это может произойти и по другим обстоятельствам. Все варианты реагирования были составлены», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.

Материалы по теме
Митрофанов: приоритет РФС — восстановить статус полноправного участника в системе УЕФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android