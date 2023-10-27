«Рубин» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ

Сегодня, 27 октября, пройдёт матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и калининградской «Балтикой». Команды будут играть на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Встречу обслужит судейская бригада во главе с арбитром Яном Бобровским. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Дюпин, Тесленко, Вуячич, Мартынович, Кабутов, Иву, Зотов, Безруков, Чумич, Ранджелович, Фамейе.

«Балтика»: Латышонок, Гассама, Осипов, Кузьмин, Фернандес, Гузина, Сото, Бистрович, Энрикес, Остойич, Радмановац.

«Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Казанская команда набрала 13 очков за 12 матчей. «Балтика» находится на 14-й строчке, заработав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).