Фердинанд назвал двух центральных защитников, которых необходимо приобрести «Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал имена двух центральных защитников, приобретение которых могло бы помочь «красным дьяволам» ставить перед собой более высокие задачи.

«В «Лансе» есть один парень, он действительно хорош (речь идёт о Кевине Дансо. — Прим. «Чемпионата»). Также могу назвать уругвайского паренька из «Барселоны» — Араухо. Доступен он или нет, я думаю, что он великолепен. Араухо — потрясающий центральный защитник. Он обладает всеми качествами для того, чтобы идеально подойти Премьер-лиге. Но я не знаю, если ли возможность его приобрести.

Я всегда говорил, что для того, чтобы быть успешной командой, вам нужен крепкий фундамент в виде обороны, а также возможность подбирать похожих игроков. Если вы посмотрите на команды, которые недавно побеждали — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», то увидите, что у них была стабильность в оборонительной линии, особенно на важных этапах сезона. Возможно, «Юнайтед» не смог себе такого позволить», — приводит слова Фердинанда Manchester Evening News.