Александр Григорян: готов ли Семак к работе в Европе? Безусловно!

Футбольный тренер Александр Григорян считает, что наставник санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак сможет проявить себя в Европе.

«Готов ли Семак к работе в Европе? Безусловно! Семак очень быстро и в то же время незаметно развивается. Три года назад мы все говорили, что Сергей ничего не мыслит в позиционной атаке, а сегодня даже с учётом того, что «Зенит» буксует, у них лучшая позиционная атака в стране, и дело не только в бразильцах. Семак научился выстраивать позиционную атаку и сделал это своим сильным качеством. Конечно, он сможет себя проявить в Европе», — приводит слова Григоряна Metaratings.

Сергей Семак стал главным тренером «Зенита» 29 мая 2018 года. С тех пор специалист выиграл пять чемпионств России подряд вместе с клубом.