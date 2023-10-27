Генсек РФС: есть бумага от ФИФА, запрещающая России участвовать в турнирах во всём мире

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о существовании специальной бумаги от ФИФА, которая запрещает России участвовать в официальных соревнованиях. По его словам, данная бумага от ФИФА действует во всем мире.

«Возникает ощущение, что во взаимоотношениях с УЕФА мы генерируем искусственный позитив. Но в то же время за два года мы пропустили ЧМ, пропустим Евро и, вероятно, ещё один чемпионат мира. Зачем, на мой взгляд, такие позитивные отношения? Эти отношения приводят к шагам, которые проявляются и в решениях УЕФА, и в решениях ФИФА, в том числе о постепенном допуске наших команд к турнирам. Они начинают об этом думать, это важно. Напомню, что сама по себе смена конфедерации вопросов не решает. Если мы перейдём в Африку или Азию, это не означает, что там мы сможем принимать участие в соревнованиях, у нас есть запрет со стороны ФИФА.

То есть — есть бумага от ФИФА, которая запрещает нам участвовать в официальных соревнованиях? Да, во всём мире. Это бумага действует во всём мире. И в случае выхода из УЕФА она не отменяется автоматически», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.