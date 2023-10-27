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«Алания», лидирующая в Первой лиге, потеряла очки в матче с тульским «Арсеналом»

«Алания», лидирующая в Первой лиге, потеряла очки в матче с тульским «Арсеналом»
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Завершился матч 16-го тура Мелбет Первой лиги между владикавказской «Аланией» и тульским «Арсеналом». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Команды сыграли вничью — 1:1.

Первый мяч был забит на 25-й минуте, когда лучший бомбардир лиги Джонатан Окоронкво забил свой 10-й гол в текущем сезоне и вывел «Арсенал» вперёд. На 55-й минуте нападающий «Алании» Ислам Машуков установил окончательный счёт встречи.

Владикавказская команда возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 29 очков после 16 проведённых матчей. На втором месте находится махачкалинское «Динамо», отстающее лишь на одно очко. Тульский «Арсенал» располагается на шестой позиции, у подопечных Александра Сторожука 23 заработанных очка.

Россия - Мелбет Первая лига . 16-й тур
27 октября 2023, пятница. 16:30 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 1
Арсенал
Тула
0:1 Окоронкво – 25'     1:1 Машуков – 54'    
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