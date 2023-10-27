Экс-форвард «Ювентуса» назвал клубы Серии А, в которых может заиграть Тюкавин

Главный тренер итальянского «Виртус Купелло», а также бывший нападающий «Ювентуса» Ильяс Зейтуллаев рассказал, в каких клубах итальянской Серии А мог бы заиграть нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, сравнив его с вингером «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

«Тюкавин очень хорош. Он уже может играть в Серии А. Уверен, он здесь появится. Но надо начинать не с топовых клубов. Видно невооружённым глазом, что он талантливый футболист. Видна и техника его, и мышление. Он опережает многих игроков Российской Премьер-Лиги на два-три хода вперёд. Он быстрее видит какие-то ситуации на поле, классно играет в касание. Некоторым вещам можно научиться, а некоторые с рождения внутри, как у него или у Кварацхелии. Они родились с этим талантом.

Какие клубы подойдут Тюкавину для начала карьеры в Италии? Думаю, в «Дженоа», «Кальяри», «Лечче», «Удинезе» спокойно сможет играть. Всё зависит от амбиций человека. Бывает, такие талантливые футболисты сразу уезжают в топовый клуб и не играют. Чтобы привыкнуть к чемпионату, культуре, надо отыграть два сезона на хорошем уровне в «Лечче». Тогда тобой заинтересуется «Интер», — приводит слова Зейтуллаева Legalbet.

Напомним, в текущем сезоне Тюкавин провёл 15 матчей в составе московского «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами.