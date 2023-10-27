«Рубин» — «Балтика»: Вада вывел хозяев вперёд

Сегодня, 27 октября, проходит матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и калининградской «Балтикой». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Встречу обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Яном Бобровским. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме обе команды пытались открыть счёт в матче, но сделать это не сумели. В результате оба коллектива ушли на перерыв без забитых мячей. В конце второго тайма, на 88-й минуте, Валентин Вада открыл счёт в матче, выведя «Рубин» вперёд — 1:0.

«Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Казанская команда набрала 13 очков за 12 матчей. «Балтика» находится на 14-й строчке, заработав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).