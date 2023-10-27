«Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли»: Милинкович-Савич открыл счёт на первой минуте

В эти минуты проходит встреча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Хилялем» и «Аль-Ахли». Матч проводится на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на первой минуте матча полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич открыл счёт. Кулибали из глубины выполнил заброс в штрафную площадь, где отклеился от защитника Милинкович-Савич, он принял мяч на грудь и с линии вратарской переправил его в створ.

В данный момент «Аль-Хиляль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 26 очков после 10 проведённых матчей. «Аль-Ахли» располагается на пятой позиции, у этой команды 22 очка.