«Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли»: Милинкович-Савич открыл счёт на первой минуте
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В эти минуты проходит встреча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Хилялем» и «Аль-Ахли». Матч проводится на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Саудовская Аравия - Про лига . 11-й тур
27 октября 2023, пятница. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
3 : 1
Аль-Ахли
Джидда
1:0 Милинкович-Савич – 1' 2:0 Митрович – 37' 2:1 Сент-Максимен – 58' 3:1 Ибаньес – 84'
Уже на первой минуте матча полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич открыл счёт. Кулибали из глубины выполнил заброс в штрафную площадь, где отклеился от защитника Милинкович-Савич, он принял мяч на грудь и с линии вратарской переправил его в створ.
В данный момент «Аль-Хиляль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 26 очков после 10 проведённых матчей. «Аль-Ахли» располагается на пятой позиции, у этой команды 22 очка.
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