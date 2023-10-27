Эрик тен Хаг — о дерби Манчестера: все взгляды мира будут прикованы к этой игре

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о грядущем матче АПЛ, в котором «красные дьяволы» сыграют с «Манчестер Сити».

«Я думаю, что это очень важный матч, потому что дерби Манчестера — это одновременно английский матч, но при этом и матч всего мирового футбола. Все взгляды мира будут прикованы к этой встрече.

Однозначно приятно видеть, что мы вернулись к тому, к чему стремились — нашу команду трудно победить. Мы движемся в правильном направлении», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Напомним, «красные дьяволы» сыграют с «горожанами» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.