Анчелотти: в «Барселоне» мне нравятся Ямал и Фермин, но у нас игроки не хуже

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, кого из игроков он мог бы выделить в составе «Барселоны» в преддверии очного матча команд в Ла Лиге.

«Они все мне нравятся. В последнее время сильно выделялся Ямал — он очень хорошо играл и опасен как нападающий. Фермин также провёл отличные игры. Они молоды, и у них есть будущее. У нас тоже есть игроки с впечатляющими перспективами, например, Беллингем, Винисиус, Арда Гюлер, Камавинга, Тчуамени. Также у нас в составе есть много игроков из молодёжки «Реала», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, «сливочные» сыграют с «Барселоной» завтра, 28 октября. Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск.

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