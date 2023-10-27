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«Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли»: Митрович реабилитировался после незабитого пенальти

«Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли»: Митрович реабилитировался после незабитого пенальти
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В эти минуты проходит встреча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Хилялем» и «Аль-Ахли». Матч проводится на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Саудовская Аравия - Про лига . 11-й тур
27 октября 2023, пятница. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
3 : 1
Аль-Ахли
Джидда
1:0 Милинкович-Савич – 1'     2:0 Митрович – 37'     2:1 Сент-Максимен – 58'     3:1 Ибаньес – 84'    

Уже на первой минуте матча полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич открыл счёт.

На 26-й минуте нападающий «Аль-Хиляля» Александр Митрович не сумел реализовать пенальти. Однако спустя 11 минут сербский форвард увеличил преимущество своей команды. Абдулхамид с правого фланга навесил в штрафную площадь, Митрович выиграл верховую борьбу у Хинди и головой из района 11-метровой отметки отправил мяч впритирку со штангой в дальний угол — 2:0 в пользу «Аль-Хиляля».

В данный момент «Аль-Хиляль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 26 очков после 10 проведённых матчей. «Аль-Ахли» располагается на пятой позиции, у этой команды 22 очка.

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