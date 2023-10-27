Вице-глава РФС: в жизни есть место чуду, но возможностей для участия России в ЧМ-2026 нет

Член исполкома, вице-президент РФС Денис Соловьёв прокомментировал вариант с возможным переходом России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Нет ли ощущения, что мы топчемся на месте, в ситуации с переходом в Азию из УЕФА? Отвечая на ваш вопрос — топчемся на месте или нет — можно только тогда, когда с нами поделятся деталями. Последний кейс, связанный с допуском юношеской сборной, наталкивает на мысль, что скорее вы правы. Но в чём внутренняя механика переговорного процесса и где точка принятия решения, не знаю. Сегодня нам сказали, что в декабре будем принимать решение.

Надо постепенно уходить в Азию? Моя позиция предельно проста. Если нас не ждут в УЕФА, не можем находиться в подвешенном состоянии, надо искать варианты. Возможно, нас не ждут в Азии. Но давайте зададим вопрос и услышим ответ. Именно услышим — потому что всё, что мы слышим — это размышления. Давайте сформулируем официальный запрос, получим на него ответ. Наверное, подход Алаева правильный — если смотреть в сторону Азии, то именно с точки зрения прихода туда большой федерации — РФС. Очень многие как говорят — не надо идти в Азию, потому что нет там таких инфраструктурных возможностей, как в Европе. Наверное, в моменте — так и есть. Но посмотрите, сколько сейчас туда вкладывают — если смотреть в горизонте пяти лет, то ещё неизвестно, как всё это будет. Ради интереса посмотрел чемпионат Саудовской Аравии. Достаточно высокая интенсивность. Я уж не говорю про имена.

Почему за два года бана мы не сформулировали официальный запрос к азиатским федерациям, думая, что в Японии и Австралии будут против? Не знаю, чтобы кто-то в Японии говорил, что там против. Наверное, с точки зрения общей политической диспозиции японцы или австралийцы скажут, что против. Но формально ответа не знаем.

Есть ли у меня ощущение, что вслед за ЧМ-2022, Евро-2024 мы пропустим и ЧМ-2026? Не вижу объективных возможностей для того, чтобы мы в нём принимали участие. В жизни есть место чуду, но объективных возможностей я не вижу», — приводит слова Соловьёва «РБ Спорт».