Почеттино поддержал фанатов «Челси», недовольных тем, что команда проведёт матч 24 декабря

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино выразил солидарность с болельщиками лондонского клуба, которые недовольны тем, что их команде предстоит провести матч АПЛ с «Вулверхэмптоном» 24 декабря, накануне католического Рождества.

«Я недоволен, потому что 23 декабря — годовщина свадьбы с моей женой, но мне придётся ехать в Вулверхэмптон. Этим решением не довольны ни я, ни болельщики клуба. Это сложная ситуация, и она не изменится. Мы должны признать, что находимся в Англии, а это страна отличается от всего остального мира. Даже если мы недовольны этой ситуацией, которая не изменится, мы должны смириться с ней», — приводит слова Почеттино Mundo Deportivo.

Напомним, ранее болельщики «Челси раскритиковали решение Премьер-лиги провести матч 24 декабря и потребовали встречу для обсуждения этой ситуации.