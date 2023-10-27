Райт-Филлипс: в последние годы дерби Манчестера возвращает свой агрессивный характер

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Шон Райт-Филлипс поделился ожиданиями от грядущего матча АПЛ между «горожанами» и «Манчестер Юнайтед».

«Манчестерское дерби всегда сложно предсказать. В этом матче текущая форма команд не имеет значения. Это игра, в которой внезапно понимаешь страсть болельщиков, особенно таких людей, как Рашфорд, который был в системе «Юнайтед» с детства. Бруну также был в ней достаточно долго, чтобы это понимать.

В последние три или четыре года соперничество в дерби постепенно возвращает свой дерзкий и агрессивный характер. Раньше из-за того, что в командах было так много новых игроков, казалось, что они этого не понимали. На протяжении нескольких лет было ощущение, что это просто другая игра. Острота в этот матч вернулась. Тем не менее я считаю, что победит «Сити». Но не думаю, что «Юнайтед» будет играть так же плохо, как в последнее время. Думаю, что «Сити» победит со счётом 3:1», — приводит слова Райта-Филлипса Daily Star.

«Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» 29 октября в 18:30 мск.