Константин Тюкавин назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч» сезона-2022/2023

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, кому бы он отдал награду «Золотой мяч» за прошедший сезон, а также ответил на вопрос, кто войдёт в тройку лучших на итоговом голосовании.

«Кому бы я отдал «Золотой мяч»? Мбаппе. Кто войдёт в тройку на итоговом голосовании? Месси, Мбаппе, Холанд», — приводит слова Тюкавина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября. Ранее появилась информация, что нападающему американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелю Месси сообщили, что он — обладатель «Золотого мяча» сезона-2022/2023.

В минувшем сезоне нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе провёл 43 матча за парижский клуб во всех турнирах, в которых забил 41 гол и отдал девять голевых передач. В составе «ПСЖ» Мбаппе выиграл Лигу 1. Помимо этого, в составе сборной Франции Килиан дошёл до финала ЧМ-2022 в Катаре, забив восемь мячей в семи играх и став лучшим бомбардиром турнира.