Девушка, чьё секс-видео распространяли игроки системы «Реала», обратилась к общественности

Молодая девушка, которая стала жертвой того, что футболисты системы мадридского «Реала» распространяли сексуальное видео с её участием в мессенджере WhatsApp, написала письмо с комментариями по этой ситуации.

«Что изменилось в моей жизни с тех пор, как произошёл весь этот кошмар. Я больше не хочу смеяться, я бросила учёбу. Самое тяжёлое — это видеть, как твоя мать страдает из-за того, какая ты есть. Единственное, о чём я прошу — это чтобы справедливость восторжествовала. Нормализация этой ситуации делает таких людей ещё более безнаказанными. В моём случае они защищены тем, чем занимаются. Мне не нужны деньги, я ничего не хочу, я просто хочу помочь другим девушкам, которые переживают то же самое», — приводит слова девушки Mundo Deportivo со ссылкой на Telecinco.

Напомним, по информации СМИ, после инцидента в полицию обратилась мать 16-летней девушки, присутствующей на видео. Отмечается, что двое задержанных футболистов выступают за «Кастилью», а ещё один – за «Реал Мадрид C». Игрок третьей команды «Реала» является главным подозреваемым.