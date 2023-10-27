Пименов: Кабутов — казанский Месси? Почему нет

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился впечатлениями от победы «Рубина» над калининградской «Балтикой» (1:0) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги, а также сравнил игрока казанцев Дмитрия Кабутова с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Было видно, как Кабутов заводил свою команду, чтобы она двигалась быстрее. Один в поле не воин. Есть Месси, который затащил Аргентину на ЧМ‑2022. Кабутов — казанский Месси? Почему нет. Очень хорошие стандарты, завёл команду, команда прибавила. Рахимов тоже поработал в перерыве.

«Балтика» удивила, она имела преимущество в первом тайме, но нельзя было так отдавать его. Но «Рубин» начал быстрее играть в центре и перехватил инициативу», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч Премьер».