Игнатьев рассказал, что получал $ 500 в месяц на посту главного тренера сборной России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев, возглавлявший национальную команду с 1996 по 1998 год, рассказал, что получал зарплату в размере $ 500 в месяц, находясь на данном посту.

Правда ли, что у меня как у главного тренера сборной была зарплата 500 долларов в месяц? Такое время… И это было не самое основное и не самое обидное для меня. Тогда любили профессию. Я никогда не шёл куда-то работать со словами «вы мне такую зарплату сделайте». Может, это на сегодняшний день звучит постыдно. Но в тот момент мне виделось, что это очень интересная, престижная и необходимая работа. Сколько мне дали — столько и взял. Такая была ставка в федерации. Это, может быть, неправильно, но такое было время», — приводит слова Игнатьева «Спорт-экспресс».

82-летний Борис Игнатьев, помимо сборной России, также возглавлял саудовский «Аль-Иттихад», «Торпедо-ЗИЛ», китайский «Шаньдун Лунэн», «Сатурн» и московское «Торпедо».