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«Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли»: хозяева восстановили преимущество в два мяча

В эти минуты проходит встреча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Хилялем» и «Аль-Ахли». Матч проводится на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на первой минуте матча полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич открыл счёт. На 26-й минуте нападающий «Аль-Хиляля» Александр Митрович не сумел реализовать пенальти. Однако спустя 11 минут сербский форвард увеличил преимущество своей команды. На 58-й минуте нападающий «Аль-Ахли» Аллан Сент-Максимен отыграл один мяч.

В конце второго тайма защитник гостей Рожер Ибаньес забил мяч в собственные ворота. Счёт — 3:1 в пользу «Аль-Хиляля».

В данный момент «Аль-Хиляль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 26 очков после 10 проведённых матчей. «Аль-Ахли» располагается на пятой позиции, у этой команды 22 очка.