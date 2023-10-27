Генсек РФС: для включения белорусских клубов в РПЛ нужно разрешение УЕФА и ФИФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал возможное включение белорусских клубов в состав Российской Премьер-Лиги.

«Как может быть возможно включение белорусских клубов в систему нашего футбола без риска санкций УЕФА к Беларуси? Мы обладаем только той информацией, которую получили из открытых источников. Насколько знаю, белорусские коллеги в такой же ситуации. Если говорить про нормативно-правовое регулирование, вы совершенно правы — для подобного решения требуется разрешение УЕФА и ФИФА», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что клубы из Беларуси могут быть добавлены в турниры по большинству из игровых видов спорта.

Также ранее о возможной интеграции белорусских команд в чемпионат России высказался президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев.