Постекоглу: думаю, если бы Кейн остался в «Тоттенхэме», мы бы нашли место для него

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу саркастически ответил на вопрос о том, стала ли лондонская команда играть лучше после ухода из неё нападающего Гарри Кейна в «Баварию».

«Я не согласен с мнением, что мы играем лучше без Гарри, так как в последней игре, в которой он играл за нас, Гарри забил четыре мяча.

Думаю, мы смогли бы куда-нибудь втиснуть его, если бы он остался, — я говорю это с сарказмом. Но его отсутствие позволяет нам привлекать в команду разных игроков, которые меняют динамику. Хотя я и хочу, чтобы мои команды играли по чёткой структуре, я пытаюсь формировать сбалансированный состав, в котором каждый может изменить динамику игры. Использовать Сона в качестве девятого номера — это совсем не то же самое, что использовать Гарри или Ришарлисона в качестве девятки.

Отсутствие Гарри в команде меняет нас как команду, потому что мы полагаемся на других футболистов, но, если бы он был здесь, структура осталась бы такой же, и у нас были бы те же основы доминирования над соперником и давления на него», — приводит слова Постекоглу Evening Standard.