Игрок «Барселоны» Гави — об «эль класико»: мы не фокусируемся лишь на одном Беллингеме

Полузащитник «Барселоны» Гави поделился мнением об игроках мадридского «Реала» Джуде Беллингеме и Орельене Тчуамени в преддверии «эль класико».

«Я уже знал Беллингема по его выступлениям в «Боруссии» Дортмунд, а теперь он показывает свой уровень в «Реале», но у них также много других качественных игроков, и мы фокусируемся не только на Беллингеме, но и на всей команде. Мне также очень нравится Тчуамени как игрок. Он футболист топ-уровня», — приводит слова Гави Football Espana.

Напомним, «Барселона» сыграет с «Реалом» в матче 11-го тура испанской Примеры. Матч пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.