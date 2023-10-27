Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» может арендовать у «Аль-Хиляля» Невеша для замены дисквалифицированного Тонали

«Ньюкасл» может арендовать у «Аль-Хиляля» Невеша для замены дисквалифицированного Тонали
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство «Ньюкасла» рассматривает возможность осуществить трансфер полузащитника саудовского «Аль-Хиляля» Рубена Невеша для того, чтобы заменить дисквалифицированного из-за игры на ставках Сандро Тонали. Об этом сообщает AS.

По информации источника, этот переход может быть осуществлён беспрепятственно, поскольку владельцем английской команды является Саудовский государственный инвестиционный фонд. Минувшим летом уже появлялись слухи о том, что главный тренер «сорок» Эдди Хау заинтересован в приобретении Невеша.

Напомним, 26-летний полузащитник перешёл в «Аль-Хиляль» из «Вулверхэмптона» минувшим летом. В текущем розыгрыше саудовского чемпионата Невеш принял участие в десяти матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

Материалы по теме
Transfermarkt назвал 10 самых дорогих футболистов Саудовской Про-Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android