«Ньюкасл» может арендовать у «Аль-Хиляля» Невеша для замены дисквалифицированного Тонали

Руководство «Ньюкасла» рассматривает возможность осуществить трансфер полузащитника саудовского «Аль-Хиляля» Рубена Невеша для того, чтобы заменить дисквалифицированного из-за игры на ставках Сандро Тонали. Об этом сообщает AS.

По информации источника, этот переход может быть осуществлён беспрепятственно, поскольку владельцем английской команды является Саудовский государственный инвестиционный фонд. Минувшим летом уже появлялись слухи о том, что главный тренер «сорок» Эдди Хау заинтересован в приобретении Невеша.

Напомним, 26-летний полузащитник перешёл в «Аль-Хиляль» из «Вулверхэмптона» минувшим летом. В текущем розыгрыше саудовского чемпионата Невеш принял участие в десяти матчах, в которых отметился одной результативной передачей.