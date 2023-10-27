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Генсек РФС: матч сборной России с командой Медиалиги вполне возможен. Почему нет?

Генсек РФС: матч сборной России с командой Медиалиги вполне возможен. Почему нет?
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал возможное проведение матча сборной России со сборной Медиалиги (МФЛ).

«Для привлечения внимания к футболу с точки зрения медийности, активностей, фана — матч сборной России с командой Медиалиги вполне возможен. Но, если говорить о том, чтобы сборную собирать для проведения спортивного соревнования, при всей любви к Медиалиге это не совсем спорт именно с точки зрения сборной России.

В ноябре вариант такого матча не рассматривается. А в каком-то относительно ближайшем будущем, если у сборной будет окно и желание главного тренера, то почему нет? Из этого можно сделать вполне красивое мероприятие», — приводит слова Митрофанова Sport24.

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