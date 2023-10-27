Аршавин: «Ростов» пропустил 24 мяча? Потому что там оборона «Зенита‑2»
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин раскритиковал оборону «Ростова».
«Ростов» пропустил 24 мяча? Потому что там оборона «Зенита‑2» (смеётся). Чернов, Вахания, Прохин и так далее. Без Осипенко там вообще ничего не склеить. В одной игре, по‑моему, менялась вся четвёрка. Так тренеры не делают», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
«Ростов» пропустил 24 мяча за 12 туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги — больше, чем какая-либо другая команда нынешнего чемпионата. В данный момент южане находятся на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, у подопечных Валерия Карпина 13 набранных очков.
Завтра, 28 октября, ростовчане сыграют с московским «Локомотивом» в рамках 13-го тура РПЛ.
МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2023, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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