Игрок «Рубина» Вада: к погоде в России я не адаптировался. Сегодня очень замёрзли ноги

Аргентинский полузащитник казанского «Рубина» Валентин Вада прокомментировал победу в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:0). Напомним, Вада стал автором победного гола в данной встрече, принеся победу казанской команде.

«Я очень рад и счастлив, потому что мы взяли три очка дома. Будем надеяться, что эта победа придаст нам сил и уверенности для того, чтобы подниматься по турнирной таблице.

Рашид Рахимов сказал, что я не тренировался всю неделю из-за травмы и за два дня до матча подошёл к нему и сказал, что готов играть? На самом деле, решение о моём участии в игре мне далось непросто. Был вывих, вылетело плечо. Хочу выразить большую благодарность всему медицинскому штабу «Рубина» и физиотерапевтам. Они мне очень помогли. Я играл с ортезом сегодня. Я всегда в распоряжении главного тренера и готов помогать команде.

Адаптировался ли я к погоде в России? Нет, я не адаптировался. Тут холодно, и это чувствуется. Сегодня у меня ноги очень сильно замерзли. В перерыве я приложил грелки, чтобы согреться и чувствовать себя хорошо во втором тайме», — приводит слова Вады «РБ Спорт».

Напомним, после результата данного матча «Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Казанская команда набрала 16 очков за 13 матчей. «Балтика» находится на 15-й строчке, заработав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).