Тчуамени: помню, как Каземиро подходил ко мне на предсезонке и говорил, что я делаю не так

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени поделился воспоминаниями о работе с экс-игроком «сливочных» Каземиро, который в минувшем сезоне перешёл в «Манчестер Юнайтед».

«Мы с Каземиро играли вместе около двух месяцев на предсезонном сборе. Я помню, как он подходил ко мне, чтобы рассказать, что я сделал хорошо, а что нет», — приводит слова Тчуамени Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Текущее трудовое соглашение французского футболиста рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Тчуамени составляет € 90 млн.

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