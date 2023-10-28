Аршавин: «Спартаку» с его несбалансированной игрой будет непросто в Воронеже

Экс‑футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что «Спартаку» предстоит сложная встреча с «Факелом» в 13-м туре РПЛ. По его словам, команда Гильермо Абаскаля показывает несбалансированную игру.

«Надо посмотреть, будет ли Соболев ещё. Даже с Промесом на острие «Спартак» теряет. Это не его позиция.

С «Факелом» будет непросто. Ташуев крепко сбил команду. Команда не сидит у себя, команда огрызается. Поэтому «Спартаку» с его несбалансированной игрой будет непросто там», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Встреча МИР РПЛ пройдёт 28 октября в Воронеже и начнётся в 14:00 мск. После 12 туров «Спартак», набрав 20 очков, занимает в турнирной таблице четвёртое место, «Факел» с 12 очками располагается на 13‑й строчке.