Главный тренер «Ньюкасла» Хау рассказал о ближайших перспективах Сандро Тонали

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау рассказал о ближайших перспективах итальянского полузащитника Сандро Тонали, который был обвинён в совершении нелегальных ставок.

«Ситуация сложная, но наш клуб ещё никто официально не уведомлял о дисквалификации. Мы слышали новости и слухи, но пока не получали никаких сообщений от итальянских властей. Мы продолжаем ждать. Думаю, у Тонали хорошие шансы сыграть с «Вулверхэмптоном» на выходных», – приводит слова Хау Reuters.

Тонали перешёл в «Ньюкасл» из «Милана» в минувшее трансферное окно за € 64 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «сорок» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.