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Сон Хын Мин оценил шансы «Тоттенхэма» на победу в АПЛ

Сон Хын Мин оценил шансы «Тоттенхэма» на победу в АПЛ
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин высказался о перспективах своей команды в чемпионате Англии.

«Думаю ли я о титуле? Вовсе нет. У меня есть определённый опыт, поэтому сейчас я не стану заявлять, что мы выиграем чемпионат. Нужно сохранять скромность, ведь сезон только начался. Мы просто хотим идти от матча к матчу, набирая по три очка. Посмотрим, что в итоге из этого выйдет», – сказал Сон в интервью Sky Sports.

28 октября завершился матч 10-го тура английского чемпионата, где встречались лондонские «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. «Тоттенхэм» одержал победу над «Кристал Пэлас» со счётом 2:1. «Шпоры» остались на первом месте в турнирной таблице АПЛ, укрепив своё лидерство. Команда набрала 26 очков в десяти встречах.

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