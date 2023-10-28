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Постекоглу отреагировал на победу «Тоттенхэма» в матче с «Кристал Пэлас»

Постекоглу отреагировал на победу «Тоттенхэма» в матче с «Кристал Пэлас»
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал победу своей команды над «Кристал Пэлас» в матче 10-го тура АПЛ.

«Думаю, мы отлично справились. Здесь очень непросто играть, учитывая дисциплинированность «Кристал Пэлас», но мы сохранили терпение и забили два хороших гола. Я очень доволен.

Каждая неделя – новый вызов для «Тоттенхэма». Сегодня нам удалось показать настойчивость и сосредоточенность. Игроки сохраняли ясную голову, не спешили и не паниковали, что можно расценивать как позитивный знак», – приводит слова Постекоглу BBC.

28 октября завершился матч 10-го тура английского чемпионата, где встречались лондонские «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. «Тоттенхэм» одержал победу над «Кристал Пэлас» со счётом 2:1. «Шпоры» остались на первом месте в турнирной таблице АПЛ, укрепив своё лидерство. Команда набрала 26 очков в десяти встречах.

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