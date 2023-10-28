Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо может покинуть клуб спустя месяц работы

Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо в ближайшее время может покинуть свой пост.

Как сообщает журналист Николо Скира в соцсетях, руководство французского клуба поставило итальянскому специалисту ультиматум. Команде необходимо одержать победу в одном из двух следующих матчей французского чемпионата, иначе соглашение с Гроссо будет расторгнуто.

Фабио Гроссо возглавил «Лион» в сентябре 2023 года. Ранее он провёл во французской команде два года игровой карьеры – с 2007 по 2009 год.

После завершения карьеры в 2012 году Гроссо тренировал молодёжку «Ювентуса», а также «Бари», «Верону», «Брешию», «Сьон» и «Фрозиноне», с которым выиграл титул Серии B в конце прошлого сезона.

«Лион» располагается на последней строчке турнирной таблицы Лиги 1, набрав три очка.